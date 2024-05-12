Врач назвала онкомаркеры для выявления опухолей в органах пищеварения

Онкомаркеры часто используют для оценки динамики уже существующей онкологии. По ним делают выводы об эффективности лечения, определяют развитие метастазов опухоли. А начинать диагностику, например, рака прямой кишки, все-таки надо с жалоб и колоноскопии. Об этом написала в своем Telegram-канале кандидат медицинский наук, врач иммунолог-нефролог Дарья Садовская.

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"Хотя, давайте вспомним историю Оззи Осборна и его жены. Именно после очередного чек-апа, куда в буквальном смысле через силу рок-музыкант затащил свою жену, ей поставили диагноз рак прямой кишки и начали лечение, а основанием что-то подозревать стал высокий уровень онкомаркеров прямой кишки", - написала она.

Таким образом врач перечислила, какие онкомаркеры можно сдать, чтобы поверить органы желудочно-кишечного тракта.

Для желудка это СА-72-4, СА-19-9, СА-50. Для поджелудочной железы - СА-19-9, СА-242, РЭА. Для печени, билиарного тракта - АФП, РЭА, СА-19-9, СА-50.

Для проверки толстой кишки - РЭА, СА-242, TumorMarker 2 (ТМ-2). Наличие нейроэндокринных опухолей можно проверить, сдав анализ на хромогранин А. Как отмечает врач Садовская, все это доказательные маркеры ЖКТ, которые можно сдать в любой лаборатории.