Терапевт счел магнитные бури безопасными для человека

Серьёзных доказательств обратного «не существует». На здоровье людей влияют погодные условия и атмосферное давление.

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Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.

«Я насколько знаю, особых влияний нет. Разговоры про это всё время идут. О том, что магнитные бури должны оказывать на человека влияние, но никаких доказательств никто никогда не приводил. Хотя наблюдения за этим ведутся, всё это изучают. Давление атмосферное может [влиять на людей — прим. ГМ], погодные какие-то явления могут влиять на человека и влияют. А вот магнитные бури не очень. В принципе, считается, что это безопасно. Никаких серьёзных научных доказательств этому влиянию не существует».

Сегодня стало известно, что магнитная буря на Земле впервые с 2005 года достигла экстремального уровня.

Речь идёт о мощности G5. Такие данные привели в Институте прикладной геофизики.

«Мы увидели магнитную бурю экстремальной мощности. Достигли G5 в два подряд трёхчасовых периода — с 00:00 до 06:00 мск», — заявил ТАСС представитель института.

Отмечается, что при таком уровне бури могут возникнуть проблемы на объектах энергоснабжения, с космическими спутниками и спутниковой навигацией.