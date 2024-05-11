Врач-невролог назвала симптомы предынсультного состояния

Инсульт – серьёзное заболевание, которое пугает многих людей не только риском летального исхода, но также возможнымм последствиями, среди которых частичная или полная парализация и потеря речи.

© РИА Новости

При этом незадолго до приступа человек обычно испытывает ряд характерных симптомов, которые не стоит игнорировать.

Об этом в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказала врач-невролог, заведующая отделением специализированной помощи клинико-диагностического центра НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б. В. Петровского» Мария Бехер.

По её словам, чаще всего к инсульту приводит повышенное артериальное давление, поэтому его своевременная коррекция — необходимая мера по профилактике острой ишемии.

Другим фактором риска специалист назвала лишний вес и малоподвижный образ жизни. Различные патологии сердца и сосудов, предупредила врач, ещё один опасный предвестник инсульта. Поэтому своевременная диспансеризация и ранняя диагностика проблем с организмом – залог долгой и здоровой жизни.

Говоря о симптомах этого опасно недуга, Бехер отметила кратковременное онемение или слабость в руке или ноге, а также нарушение речи и асимметрию лица.

«Это угрожающие симптомы, с которыми надо обязательно обратиться к врачам, даже если симптомы уже прошли», – подчеркнула невролог.

Также опасны кратковременные эпизоды головокружения, особенно сопровождающиеся повышением артериального давления и нарушением координации.

«Острая головная боль, особенно локальная – ещё один признак неблагополучия мозга или сосудов мозга. К ранним предвестникам инсульта относятся и различные нарушения зрения», – резюмировала врач, призвав не шутите со своим здоровьем и своевременно обращаться к специалисту для диспансеризации, диагностики и дальнейшего лечения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-невролог Александр Кружало назван три заболевания, с которыми можно спутать инсульт.