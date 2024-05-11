Эксперты назвали признаки переизбытка тестостерона у женщин
Тестостерон считается главным мужским гормоном, но он также встречается у женщин. Эксперты перечислили признаки переизбытка этого гормона в женском организме.
Тестостерон вырабатывается в основном в яичниках и надпочечниках, но небольшое количество также вырабатывается мышечными и жировыми клетками организма. Повышенный уровень гормона у женщин может привести к различным симптомам. К ним относятся:
- акне;
- усиленный рост волос на лице и теле;
- перепады настроения;
- нерегулярные менструальные циклы;
- увеличение веса;
- бесплодие.
Высокий уровень тестостерона у женщин может быть вызван разными причинами. Это может быть гормональный дисбаланс, синдром поликистозных яичников, проблемы с надпочечниками, генетические изменения, а также приём некоторых препаратов, например анаболических стероидов.
Известно, что некоторые продукты могут снизить уровень тестостерона у женщин. К ним относятся соевые продукты, льняное семя, мята, морские водоросли, фасоль и некоторые травы.