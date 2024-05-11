Эксперты назвали признаки переизбытка тестостерона у женщин

Тестостерон считается главным мужским гормоном, но он также встречается у женщин. Эксперты перечислили признаки переизбытка этого гормона в женском организме.

Тестостерон вырабатывается в основном в яичниках и надпочечниках, но небольшое количество также вырабатывается мышечными и жировыми клетками организма. Повышенный уровень гормона у женщин может привести к различным симптомам. К ним относятся:

акне;

усиленный рост волос на лице и теле;

перепады настроения;

нерегулярные менструальные циклы;

увеличение веса;

бесплодие.

Высокий уровень тестостерона у женщин может быть вызван разными причинами. Это может быть гормональный дисбаланс, синдром поликистозных яичников, проблемы с надпочечниками, генетические изменения, а также приём некоторых препаратов, например анаболических стероидов.

Известно, что некоторые продукты могут снизить уровень тестостерона у женщин. К ним относятся соевые продукты, льняное семя, мята, морские водоросли, фасоль и некоторые травы.