Врачи рассказали, как пережить рекордно сильную магнитную бурю

Магнитная буря на Земле впервые за 20 лет достигла высшего уровня G5, об этом сообщили Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. В такие дни многие люди испытывают проблемы с самочувствием. Как пережить неблагоприятный период, "Российской газете" рассказали врач-терапевт, врач функциональной диагностики, заместитель главного врача "Инвитро-Москва" Анастасия Луканина и врач-терапевт медтехкомпании "Доктор рядом" Евгений Гвоздик.

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"На Солнце ночью зарегистрирована новая экстремально сильная вспышка, это второй по силе солнечный взрыв с 2017 года, то есть за семь лет. Индекс вспышечной активности утром 11 мая вышел на значение 10.0 по 10-балльной шкале, то есть находится на максимальном возможном уровне", - говорится в сообщении Лаборатории Солнечной астрономии.

Евгений Гвоздик:

"Действительно, в такие моменты метеочувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость, сонливость, ухудшение общего состояния, у них может проявиться нестабильность артериального давления".

Если человек знает о своих особенностях в периоды воздействия неблагоприятных природных факторов, ему нужно быть более осторожным: воздержаться от чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, строже контролировать уровень артериального давления и пульс, чтобы своевременно предпринять меры.

Многие люди уже накануне природных "катаклизмов" начинают их "ждать" и говорят, что плохо себя чувствуют.

"Некоторые мои пациенты жалуются на свою метеозависимость, на то, что реагируют на изменения геомагнитного поля. Но объективно, это все же больше проявления их неустойчивого психо-эмоционального состояния", - поясняет Анастасия Луканина.

Она отметила, что в Международной классификации болезней отсутствуют данные о заболеваниях, связанных с метеочувствительностью или метеозависимостью.

"Смена погоды и геомагнитной обстановки сами по себе не могут быть причиной обострения хронических заболеваний или возникновения новых, - это подтверждено многочисленными исследованиями. Таким образом, понятие метеозависимости субъективно и вторично", - считает доктор Луканина. - Ухудшение состояния может случиться, если эмоционально лабильный (неустойчивый) человек знает, что приближается магнитный шторм, тем более, "рекордного уровня", и это вызывает у него дополнительный стресс".

Тем не менее, факт остается фактом: в неблагоприятные по геомагнитной обстановке дни люди жалуются на головную боль, бессонницу, упадок сил, плохое настроение, ломоту в суставах, неустойчивое артериальное давление. Опросы показывают, что на метеозависимость жалуется 50-70% взрослого населения. Многие даже считают, что магнитная буря может привести к инфаркту или инсульту. Впрочем, врачи "скорой" также утверждают, что в неблагоприятные дни у них увеличивается количество вызовов в связи с гипертоническими кризами, подозрениями на сердечно-сосудистые катастрофы.

"Если вас что-то регулярно беспокоит, советую вести дневник своего состояния, отмечая, в числе прочего, показатели АД и пульса. Эти записи понадобятся, когда вы обратитесь к врачу. Важно обследоваться и установить верный диагноз, - советует Анастасия Луканина. - Когда выяснится истинная причина недомогания, врач сможет подобрать эффективное лечение. Поэтому бояться и паниковать не нужно, воздействие магнитных бурь преувеличено. С момента возникновения человечества мы примерно 20% времени жизни проводим в условиях, когда магнитное поле возмущено, так что мы эволюционно приспособлены к таким условиям".

Правда, людям с хроническими заболеваниями - гипертоникам, пациентам с другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, действительно стоит проявить осторожность.

"На развитие сосудистого события влияет множество факторов: образ жизни, физическая активность и перенапряжение, наследственность, питание, вредные привычки (пристрастие к алкоголю, курению), немалое место в этом ряду занимает стресс. При этом геомагнитные возмущения как таковые среди возможных факторов риска - далеко не на первом месте", - подчеркнула доктор Луканина.

Как поддержать себя в дни, когда бушует магнитная буря?