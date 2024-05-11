Названы симптомы, требующие срочного визита к инфекционисту

Светлый, почти белый кал может говорить о патологиях печени или механической желтухе, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик отметила, что при колитах испражнения приобретают темный цвет, а по форме становятся похожими на овечьи экскременты. По ее словам, частый жидкий стул наряду с температурой и рвотой является поводом для незамедлительного визита к инфекционисту.

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Патологии печени делают его светлым, при механической желтухе он может быть почти белым. Более темным и похожим на овечий кал делают колиты, более светлым и размягченным избыток молочных продуктов в рационе, усиленная перистальтика. При нарушении работы поджелудочной железы стул может быть кашицеобразный, зловонный, с частицами непереваренной пищи, — добавила Чиркова.

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