Врач объяснил, чего нельзя делать при боли в спине, чтобы избежать осложнений

Если боль в спине уже стала вашей постоянной спутницей — важно особенно серьезно относиться к рекомендациям врачей. Банальные советы вроде «не поднимать тяжестей» — не пустые слова. Есть серьезный риск развития межпозвоночной грыжи.

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«У многих пациентов с болями в спине, вероятно, уже есть повреждения межпозвоночных дисков, которые не настолько существенны, чтобы квалифицироваться как грыжа межпозвоночного диска, но, безусловно, есть риск ее развития», — объяснил хирург Артур Дженкинс в беседе с HuffPost.

Эксперт подчеркнул, что нежелательная нагрузка увеличивает шансы на осложнение. Сгибания, подъем тяжелых предметов и скручивания могут быть небезопасны сами по себе, но одновременное их выполнение может привести к печальным результатам. Таким образом, по мнению доктора, под запретом для больного должны оказаться такие бытовые задачи, как, например, чистка снега или съем с багажной ленты тяжелого чемодана в аэропорту.