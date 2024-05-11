Почему выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» может привести к летальному исходу

Обеззараживания образовавшейся ранки может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить тяжелые последствия, когда речь идет о прыще в «треугольнике смерти» — мысленно начертить его можно проведя линии от точки между бровей до уголков губ.

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«Существует риск, хотя и очень низкий, что это может привести к смерти или по крайней мере к серьезному заболеванию. Дело в том, что эта область напрямую связана с вашим мозгом через кавернозный синус — сеть вен за носом и глазницами, которые помогают отводить кровь от мозга», — объяснила дерматолог Эмма Крейторн в беседе с Daily Mail.

По словам врача, при удалении прыща или, к примеру, введении филлера оставшееся в этой области отверстие потенциально может вызвать инфекцию, которая в редких случаях может привести к образованию абсцесса или тромба, что создает риск инсульта. Ранее хирург-дерматолог Нира Натан объяснила, какие прыщи могут быть симптомом онкологии.