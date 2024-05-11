Россиянам рассказали, почему анализы на дисбактериоз бесполезны

Гастроэнтеролог Лебедева: сдавать кал на дисбактериоз не стоит. Дело даже не в том, что в современной классификации болезней такого диагноза нет — есть только состояние. Главное — анализ оценивает рост лишь нескольких штаммов бактерий из более чем тысячи видов, обитающих в кишечнике. Да и на состав кишечной микрофлоры действуют многие внешние факторы.

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Что такое дисбактериоз

Дисбактериоз кишечника — это нарушение состава или изменение количества представителей кишечной микрофлоры.

«Это не самостоятельная патология, а следствие иных заболеваний или состояний. Взаимосвязь между микрофлорой и возникновением болезней сегодня все ещё окончательно не ясна и продолжает активно изучаться исследователями», — отмечают в «СМ-Клинике».

О чём он говорит

Различные изменения микрофлоры связывают с воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона и неспецифический язвенный колит), синдромом раздражённого кишечника, раком толстой кишки, острым гастроэнтеритом, антибиотикоассоциированной диареей и псевдомембранозным колитом, рассказала врач-гастроэнтеролог, эндокринолог Диляра Лебедева.

«Также доказано, что имеются изменения в составе кишечной микрофлоры при внекишечных заболеваниях: ожирение, хронические заболевания печени, сахарный диабет, метаболический синдром», — написала она в своём-телеграм-канале.

При этом изменения в составе кишечной микрофлоры — лишь один из возможных факторов развития этих заболеваний, отмечает Лебедева.

Стоит ли делать анализ на дисбактериоз

Рассматривать дисбактериоз как самостоятельное заболевание неправильно, а сдавать кал на дисбактериоз не нужно, подчёркивает гастроэнтеролог.

По её словам, этот анализ оценивает рост всего лишь нескольких десятков штаммов бактерий из более чем тысячи видов, обитающих в кишечнике.

Кроме того, кал для такого анализа должен быть свежим. Это связано с особенностями жизнедеятельности кишечных бактерий: они живут без кислорода, а на воздухе погибают.

В общем, этот метод нельзя использовать для постановки диагнозов и тем более для назначения терапии, уверена врач.

О том, сколько внутри нас бактерий, передаётся ли микробиом по наследству и как вообще правильно называть кишечные бактерии, можно узнать в этом материале.