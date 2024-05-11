Терапевт дала советы, как собрать аптечку при выезде на природу

Несмотря на холодное начало мая, теплая погода уже не за горами. Многие традиционно отправятся отдыхать на природу. Помимо мяса для шашлыков и телефонов с собой следует захватить грамотно собранную аптечку «на все случаи жизни», чтобы релакс ничем не омрачился. О том, какие медикаменты точно нужно взять, в беседе с RT рассказала врач-терапевт, специалист «СберЗдоровья» Анастасия Стольная.

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Так, стоит положить в аптечку бактерицидные пластыри разных размеров и стерильный бинт, гипотермический пакет (поможет охладить при травме, укусе насекомого, ушибе, тепловом ударе и термическом ожоге), противоожоговый гель, антисептики на водной основе для обработки ран, гемостатическую губку для остановки кровотечения. На случай повышения температуры и развития болевого синдрома пригодятся нестероидные противовоспалительные препараты. Не лишними будут сосудосуживающие капли, если заложит нос (применить их можно 3-5 дней максимум).

Если на отдыхе начались проблемы с ЖКТ, пригодятся противорвотные и противодиарейные средства. С болью справятся спазмолитики, с аллергией - антигистаминные препараты. Также терапевт Стольная напомнила, что пациентам с хроническими заболеваниями нужно взять с собой лекарства, ранее назначенные врачом.