Врач объяснила, с чем связан рост популяции клещей в Подмосковье

Увеличение популяции клещей в Подмосковье в этом году может быть связано с несколькими факторами: изменением климата, ростом числа мелких млекопитающих - переносчиков насекомых и появлением новых рекреационных зон, рассказала "Российской газете" главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

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Она пояснила, что мягкая зима и долгое теплое лето создают благоприятные условия для размножения клещей, поскольку увеличивается число мелких млекопитающих. К тому же в Подмосковье становится больше зеленых зон, таких как парки и лесопосадки, а это - территории, на которых обитают клещи.

"Все факторы в совокупности могут привести к увеличению числа клещей и, как следствие - к повышенному риску передачи инфекционных заболеваний", - говорит она.

Врач уточнила, что в Подмосковье пик активности клещей приходится на май-июнь и август-сентябрь. В эти периоды они особенно активны и риск укусов возрастает.

"Поэтому важно быть особенно бдительными и предпринимать все необходимые меры предосторожности, такие как использование репеллентов, ношение одежды с длинными рукавами и штанами, а также регулярный осмотр тела после пребывания на природе", - подчеркнула Шарапова.

По ее словам, клещи обычно становятся менее активными и, следовательно, менее опасными для человека в холодную и сухую погоду. Также их активность снижается во время дождя и при низких температурах и например, ночью или ранним утром.

"Но даже в это время они все еще могут представлять опасность. Поэтому всегда следует соблюдать меры предосторожности", - заключила Шарапова.

Между тем, по данным Роспотребнадзора Московской области, чаще всего в регионе встречаются клещи, инфицированные боррелиозом. Возбудитель болезни Лайма обнаружен у 15,6 % насекомых. Примерно 3,3% подмосковных клещей могут заразить человека гранулоцитарным анаплазмозом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано. Всего на 2 мая было исследовано 90 насекомых.

Кадры с засильем клещей в подмосковных лесах стали появляться в соцсетях с апреля, когда в Московской области установилась теплая погода. Жители региона отмечают в этом году рекордное количество этих насекомых.