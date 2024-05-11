Кардиолог предупредил о «дачных» инфарктах во время майских праздников

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, директор научно-практического центра дистанционной медицины СамГМУ Андрей Гаранин предупредил в беседе с RT, что для кардиологов период майских праздников ежегодно оборачивается ростом так называемых дачных инфарктов.

Как пояснил врач, работа на дачном участке весной — сильный стресс для организма после длительного осенне-зимнего перерыва в физической активности.

«Например, нагрузка на сердце при работе лопатой выше, чем при занятиях силовыми видами спорта или быстром беге. Всего за две-три минуты такой работы пульс может увеличиться до критических значений, превышающих рекомендуемые при кардионагрузках», — объяснил эксперт.

Поэтому людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсшим инфаркт, инсульт или операцию на сердце и сосудах, а также тем, кто имеет повышенный уровень артериального давления, холестерина, сахарный диабет, избыточную массу тела или ведёт малоподвижный образ жизни, следует полностью исключить тяжёлые работы на земле и работы, выполняемые с наклоном вниз головой, подчеркнул Гаранин.

«Заниматься физической работой рекомендуется только при нормальных показателях артериального давления и не ранее чем через полтора-два часа после приёма пищи и лекарств. Прекращать физическую нагрузку необходимо до наступления усталости, одышки», — посоветовал собеседник RT.

Также кардиолог напомнил, что безопасных доз алкоголя не существует.

«Относительно безвредным принято считать употребление во время приёма пищи не более двух порций алкоголя для мужчин и одной порции для женщин в день. Одна порция равна рюмке крепкого алкоголя, одному небольшому бокалу вина или 330 мл пива. Употребление даже небольших доз алкоголя увеличивает риск повышения артериального давления, развития аритмий и инсульта», — пояснил врач.

По его мнению, очень важно перед поездкой на дачу посетить своего лечащего врача, а с собой на отдых обязательно взять аптечку с назначенными препаратами.

«Следует помнить о пяти важнейших условиях здорового образа жизни: не курить, не принимать алкоголь, употреблять не более 4 г соли в сутки, есть не менее 400 г овощей в день и заниматься физической активностью не менее 40 минут в день. Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить своё здоровье и активное долголетие», — заключил он.

Ранее опрошенные RT врачи рассказали, какие болезни могут обостряться после майских праздников.