Аптечка для пикника: какие лекарства нужно взять с собой на природу

Вместе с продуктами на пикник необходимо взять с собой аптечку. Что в нее положить — рассказывает «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Соблюдая простые правила на природе — чистые руки и приборы, раздельные доски для нарезки продуктов, свежая еда, отсутствие контакта пищи и насекомых — вы избежите ряда неприятных последствий. К ним относятся различные пищевые расстройства и инфекции. Распознать такие недомогания несложно: резкая боль в животе, тошнота, рвота, вздутие, возможно повышение температуры тела. Появляются подобные симптомы обычно в течение суток после проникновения в пищеварительный тракт патогенных микроорганизмов. А это могут быть как бактерии, так и вирусы: кишечная палочка, сальмонелла, рота-, энтеро- или норовирус.

— Пищевую токсикоинфекцию — «отравление» — вызывает не сам микроб, а токсины бактерий, которые размножились в испорченной пище. Характерно одновременное, а не последовательное (как при вирусной инфекции) появление симптомов у всех, кто ел продукт. Чаще без температуры или с небольшим повышением. Пройти может за день, тогда как вирусная инфекция дает о себе знать обычно несколько дней, — рассказывает «Вечерней Москве» аллерголог-иммунолог, педиатр Юлия Бунина.

Эксперт отмечает: разделить отравление и вирус четко не всегда возможно. Но главное — не допустить обезвоживания.

Именно поэтому в аптечке нужны солевые растворы для регидратации. Давать их пить нужно каждые 10 минут небольшими глотками. Если рвота за день происходит более шести раз, надо вызвать скорую.

То же самое — при диарее. Признаки обезвоживания: потрескавшиеся губы, мочеиспускание реже трех раз за сутки, вялость, жажда. В таком случае необходима госпитализация.

Лечение активированным углем и диосмектитами останется без эффекта.

ФАКТ

В столице началось активное цветение. Потому каждый аллергик, собираясь на пикник, должен заранее позаботиться о здоровье.