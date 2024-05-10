Гастроэнтеролог назвала самую вредную ягоду

Самой вредной ягодой является виноград, сообщила врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Она подчеркнула, что он приводит к набору веса и может вызвать аллергические реакции, передает Pravda.ru.

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Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара, — рассказала врач.

Она объяснила, что избыточное потребление винограда может привести к набору веса, потому что виноград содержит от 60 до 78 калорий на 100 граммов и способен увеличить аппетит. Также из-за большого количества витамина C виноград способен вызвать аллергические реакции.

Утюмова добавила, что виноград также способствует выработке желудочного сока, следовательно, в период обострения язвенных болезней желудка или двенадцатиперстной кишки его употребление запрещено. Кроме того, по словам врача, косточки ягоды могут содержать токсичные вещества, которые при больших количествах способны привести к заболеваниям ЖКТ.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Валерия Тюльганова сообщила, что при сахарном диабете можно употреблять кисло-сладкие фрукты, в том числе яблоки и грейпфрут. По ее словам, диабетики также могут есть овощи, но стоит ограничивать картофель.