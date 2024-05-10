Противозачаточные таблетки привели к закупорке сосудов в легких женщины

32-летняя женщина из Великобритании попала в больницу с угрожающим жизни состоянием из-за неправильно подобранных противозачаточных. Об этом сообщает Daily Mail.

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В марте 2024 года женщина вернулась к приему противозачаточных таблеток через шесть лет после рождения сына. Месяц спустя она почувствовала учащение сердцебиения и потеряла сознание. Медики заверили, что у нее нет проблем со здоровьем, но через несколько дней женщину госпитализировали с судорогами и низким уровнем кислорода в крови. В больнице у нее обнаружили опасный для жизни тромб в сосудах обоих легких.

Чаще всего тромбы, закупоривающие сосуды легких, образуются в венах ног. Вероятнее всего, в случае женщины к этому привели комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Этот тип противозачаточных следует с осторожностью назначать при мигренях с аурой (когда перед приступом головной боли появляются зрительные, звуковые или иные признаки). Дело в том, что у таких пациенток КОК повышают риск образования тромбов и связанных с ними инсультов, если тромб попадет в сосуд, снабжающий кровью мозг.

Женщина отметила, что ее врач знал о том, что она страдает от мигрени, так как сам выписывал ей лекарства. Он же рекомендовал ей КОК, но не предупредил о рисках.

Около 1% женщин, использующих противозачаточные средства, подвержены риску образования тромбов, сообщает Daily Mail.

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