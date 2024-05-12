Врач рассказал, что из-за вейпинга могут быть проблемы с зачатием

Из-за вейпинга могут быть проблемы с зачатием как у женщин, так и у мужчин, рассказала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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По ее словам, у курящих электронные сигареты женщин постепенно снижается уровень антимюллерова гормона (АМГ), который считается маркером фертильности, указывающий на количество яйцеклеток. Это подтвердило исследование с участием 325 тысяч женщин. Отмечается, что большинству из них было не более 30 лет.

В связи с этим, говорит Павлова, будущим мамам лучше отказаться от вейпов, чтобы не снижать шансы забеременеть. Тем более не стоит курить сигареты при беременности - как обычные, так и электронные, потому что многие риски такого поведения не изучены.

Вейпинг также влияет на фертильность мужчин, подчеркнула врач. И это было доказано еще в 2020 году. Регулярное использование электронных сигарет снижает количество сперматозоидов, а химические вещества в ароматизаторах вейпов способны их замедлять.

Помимо этого, вейпинг связан с десятком других заболеваний: он опасен для лёгких, повышает риск развития сразу нескольких видов онкологии, в том числе рака щек, болезней сердца и диабета.