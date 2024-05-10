Заболевания, при которых противопоказано употребление шашлыка

Диетолог Татьяна Жаровская в беседе с радио Sputnik предупредила россиян о том, что шашлык можно употреблять далеко не всем. В период майских праздников это блюдо особо популярно у жителей страны, поэтому стоит знать – кому употребление шашлыка может навредить. Прежде всего, речь идет о тех, у кого диагностированы патологии пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения.

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«Есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек, особенно если мы говорим про хроническую почечную недостаточность II-III степени, все-таки шашлык будет достаточно тяжелой пищей», - считает специалист.

При этом здоровым людям диетолог советует не употреблять шашлык ежедневно и не включать его в рацион на каждый день. По мнению Жаровской, такое мясо лучше употреблять только по праздникам в сочетании с овощами, с растительной пищей, которая связывает канцерогенные вещества. Она обратила внимание на то, что шашлык должен быть хорошо прожарен.