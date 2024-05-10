Россиянам назвали неочевидный способ распознать геморрой или рак кишечника

Кровь в кале может говорить о развивающихся геморрое, эрозии или злокачественных опухолей нижних отделов кишечника, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. По словам медика, на цвет и консистенцию результатов жизнедеятельности организма влияют принимаемые лекарства и особенности диеты.

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В норме кал оформленный, коричневых оттенков. Лекарства и продукты тоже могут влиять на его цвет и консистенцию, это надо учитывать. Но ряд патологических состояний радикально влияет на цветовую гамму. Включение крови — признак геморроя, эрозий или опухоли нижних отделов кишечника, — добавила Чиркова.

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