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Врач Лебедева назвала три первых опасных сигнала от организма

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, как распознать дефицит железа - проблему, которая сегодня особенно распространена среди пациентов. Состояние грозит нарушением работы иммунной системы, появлением инфекций, общим ухудшением качества жизни. Также могут развиться осложнения, которые затрагивают сердце или легкие.

Врач назвала три первых опасных сигнала от организма
© Российская Газета

Как пишет врач в своем Telegram-канале, настигающий человека дефицит железа - достаточно "коварный гость", который нарушает работу организма порой без явных симптомов. Но определенные сигналы все же есть.

Один из основных - утомляемость (или слабость), когда человек чувствует себя выжатым как лимон в середине дня или просыпается разбитым.

Бывают случаи, когда кожа становится на несколько оттенков светлее обычного. В этом случае стоит насторожиться. Это также часто выдает дефицит железа.

Кроме того, некоторые пациенты жалуются на ухудшение "продуктивности на работе", проблемы с мыслительными процессами. Это еще один повод обратиться к специалисту.

"Если не выявлять дефициты вовремя и не контролировать их уровень, могут возникнуть серьезные сбои в организме", - еще раз подчеркнула врач.

Кстати, ломкие ногти, тусклые волосы, мышечная слабость. Во многих случаях эти симптомы могут говорить о развитии как раз железодефицитной анемии.

Первый скрининговый анализ, который вам обязательно назначит врач, - это общий анализ крови. Стоит помнить, что любые биодобавки (как и лекарственные препараты железа) нужно принимать только по назначению специалиста.

В некоторых случаях решить проблему помогает изменение рациона. Говядина, баранина, печень, рыба, творог, куриное мясо - это те продукты, в которых достаточно железа.

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