Метеозависимых предупредили о риске магнитной бури высшего уровня

11 мая планету может ожидать магнитная буря высокого уровня, что не происходило уже более 20 лет, предупредил главный специалист Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что после серии сильных солнечных вспышек существует угроза для жителей Земли.

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Богачев отметил, что за последние три дня в сторону нашей планеты было выброшено четыре огромных облака плазмы. Возможно, они объединятся и ударят по магнитному полю Земли ночью 11 мая. Ученый ожидает, что магнитная буря достигнет уровня G4.33, а вероятность достижения уровня G5 составляет 15%. Если это произойдет, это будет самая мощная магнитная буря с 2005 года, подытожил эксперт.

Ранее врач-терапевт Искандар Хасанов сообщил, что частота вспышек на Солнце побила рекорд последних лет, это может негативно отразиться на здоровье людей. Он рекомендовал метеозависимым россиянам запастись лекарствами и при недомогании принять контрастный душ и выпить кофе.

До этого физик Андрей Бутов предположил, что геомагнитная обстановка в ближайшую неделю окажется неустойчивой. По его словам, метеозависимым людям следует сохранять бдительность, не перегружать себя и четко следовать указаниям врачей при ухудшении самочувствия.