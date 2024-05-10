Врачи в Бурятии спасли ребенка, вдохнувшего деталь от конструктора

В Бурятии врачи спасли четырехлетнего ребенка, которого долгое время лечили от кашля. На момент обращения в Детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ из Еравнинской ЦРБ ребенок уже на протяжении нескольких месяцев страдал от кашля.

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При обследовании врачи диагностировали у ребенка спадение ткани левого легкого и смещение сердца влево. Это натолкнуло их на мысль, что у ребенка может быть инородное тело в легких.

Однако первая бронхоскопия не обнаружила в легких посторонних предметов, поэтому ребенку провели расширенное обследование.

При повторном проведении бронхоскопии, которую проводили для откачки мокроты, в нижней доле левого легкого ребенка врачи нашли деталь от конструктора длиной 1 см и шириной 6 мм.

Инородное тело было извлечено из легких и ребенку скорректировали лечение. Сейчас он идет на поправку.

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