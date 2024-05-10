Врачи рассказали, что по состоянию ног можно определить уровень холестерина в крови

Высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек в сосудах, что в конечном итоге грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами и инфарктами.

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Выявить высокий уровень холестерина можно по анализу крови. Однако, по словам врачей, заподозрить высокое содержание холестерина в крови можно и по состоянию ног.

В частности, на это указывают боль в ногах во время ходьбы и физических нагрузок, слишком гладкая кожа ног, выпадение волос, замедление их роста, онемение или слабость в ногах, рассказали специалисты в разговоре с «Доктором Питером».

Кроме того, на высокий холестерин указывают незаживающие язвы на ногах, изменение цвета кожи и холодные ноги, а также пяточная шпора.

Напомним, по словам заведующего Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, к.м.н., врача-терапевта, кардиолога Константина Иванова, превышение уровня холестерина в крови может быть следствием нескольких причин. Также эксперты поделились секретами быстрого избавления от жира на животе.