Почему пропадает голос: пять возможных причин

Работу голосовых связок нарушает опухоль — это может быть фиброма, ангиома, папиллома и т. д. Ещё на фоне онкозаболевания у человека иногда сужается просвет гортани — а это риск умереть от удушья.

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Врач-терапевт Надежда Крикота рассказала «Секрету фирмы», по каким ещё причинам может пропасть голос и почему это иногда происходит без очевидных предпосылок.

5 причин, почему пропадает голос

1. Вирусные или бактериальные респираторные заболевания

Голос может пропасть из-за болезней, при которых воспаляется носо-ротоглотка и гортань. Это фарингиты, тонзиллиты, ларинготрахеиты и другое. На фоне инфекции появляется отёк, выраженная боль в горле.

У людей с хроническими заболеваниями нарушается питание тканей горла и гортани, из-за чего могут измениться мышечные волокна. Как следствие, связки теряют способность смыкаться, и голос пропадает.

2. Эндокринные заболевания, связанные с щитовидной железой

Гортань и щитовидная железа снабжаются кровью через одни и те же кровеносные сосуды, отметила врач. Поэтому, если нарушается кровоснабжение щитовидки, то и ткани гортани тоже недополучают питание. Из-за этого они ослабевают и «теряют эластичность.

Ещё голос может внезапно измениться из-за избыточного количества гормона щитовидной железы — тиреотропного гормона. При его недостаточном количестве происходит отёк тканей гортани, следовательно, могут сдавливаться гортанные нервы и кровеносные сосуды, которые отвечают за звучание голоса.

Не стоит забывать о том, что есть и нормальные гормональные изменения, которые влияют на изменения голоса. Например, в подростковом возрасте может происходить «ломка» голоса, причиной которой становится скачок половых гормонов, а также слишком быстрые анатомические изменения — голосовые складки вытягиваются в полтора раза, а тональность снижается на 1–2 тона.

3. Перенапряжение мышц голосового аппарата

Врач отметила, что голос может пропасть после крика или усталости.

Из-за увеличенной нагрузки нарушаются привычные механизмы образования звука, так как мышцы перенапрягаются и растягиваются, гортанные складки удлиняются, теряют эластичность и способность смыкаться для вибрации.

4. Онкологические заболевания ротоглотки

Фибромы, ангиомы, папилломы и другие новообразования могут механически нарушить работу связок. А из-за сужения просвета гортани возникает риск удушья.

Отдельно можно выделить рак гортани — это злокачественная опухоль слизистых оболочек. Из-за неё может произойти разрушение тканей гортани и нарушиться звукообразование.

5. Психотравмирующие события

Причиной проблем с голосом могут стать сильные негативные эмоции. Обычно это происходит из-за плохих новостей.

При стрессе в кровь поступает огромное количество норадреналина — это нейромедиатор бодрствования и принятия быстрых решений. В избыточном количестве он способен влиять на передачу нервных импульсов в головном мозге, которые отвечают за образование голоса.

Также к психоэмоциональным состояниям можно отнести заболевания, которые угнетают нервную систему, добавила медик. Например, при депрессии организм испытывает большое количество негативных эмоций.

Ранее оториноларинголог Олег Елисеев рассказал, какие ошибки ускоряют старение голоса. Оказалось, вредно долго молчать и шептать, особенно пожилым людям.