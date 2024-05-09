Врач объяснила, почему пищевая сода может вызвать рак

Врач Кашух: народные рецепты с содой могут привести к раку. Обычная пищевая сода есть в каждом доме, потому что она незаменима в хозяйстве — причём как для уборки, так и для готовки. Однако помимо неоспоримых плюсов у соды есть и серьёзные минусы, например, онкология. О том, как увернуться от рака, и рассказала специалистка.

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Сода и рак

Как объяснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сода часто используется в народных рецептах — ей и больное горло полощут, и изжогу заливают. Однако пользу от таких действий оценить сложно, а вот вред — вполне. Врач рассказала, что так легко можно заполучить себе рак. Для этого нужно выполнить всего два условия:

Дринимать соду внутрь (чаще всего с водой); Делать это регулярно.

По словам медика, в таком случае сода просто раздражает слизистую рта, желудка и кишечника, а если это делать постоянно, то можно получить онкологию.

Группа риска

Особенно сильно сода действует на группы риска, заявила «Доктору Питеру» специалистка. В них входят:

Беременные;

Дети;

Пожилые;

Люди с любой острой болью;

Люди с болезнями почек, печени и сердца;

Люди, кому рекомендована низкосолевая диета.

Сода и зубы

Многие советчики в Сети рекомендуют периодически чистить содой зубы, чтобы они стали белее и здоровее. Однако реальные специалисты с профильным образованием настроены решительно против таких лайфхаков. Почему — читайте в этом материале.