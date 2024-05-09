Невролог Кружалов рассказал о симптомах инсульта

Необычные симптомы иногда могут указывать на инсульт, сообщил «Газете.Ru» невролог Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Кружалов. Он рассказал, что при поражении базилярной артерии может возникнуть косоглазие, а при поражении передней мозговой артерии — психоз.

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"Чаще инсульты сопровождаются слабостью или нарушением чувствительности в руке и ноге, а также в половине лица, нарушением речи, письма и чтения, расстройствами зрительно-пространственной ориентации или восприятия одной из половин тела", — рассказал Кружалов.

Он добавил, что значительно реже случается поражение базилярной артерии, при которой могут добавиться косоглазие, нарушение речи, двоение в глазах, нарушение глотания.

"Поражения в области передней мозговой артерии хоть и приводят к слабости и нарушению чувствительности в руке и ноге, чаще эти симптомы носят невыраженный характер. На первое место выходят нарушения психики — снижение мотивации, апатия, булимия или, наоборот, чрезмерная расторможенность и возбуждение вплоть до психоза", — добавил врач.

Ранее американские ученые выяснили, что гнев способен повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие около 300 здоровых молодых людей, у которых в анамнезе не было сердечных заболеваний. Сначала участники эксперимента провели 30 минут в расслабленном состоянии, в это время медики измеряли их кровяное давление, состояние кровеносных сосудов и другие показатели. После испытуемым были назначены восьмиминутные задания, в рамках которых те испытывали гнев.

Выяснилось, что эта эмоция увеличивает уровень кортизола, что способно приводить к повышению кровяного давления. Это может ухудшить способность организма к расширению сосудов. Восемь минут в день такого стресса способны нанести вред сердечно-сосудистой системе.