Стоматолог рассказал, к чему могут привести запущенные проблемы с зубами

Кариес может перерасти в серьёзные проблемы, вплоть до значительного разрушения зубов. О возможных последствиях запущенных заболеваний челюсти рассказал «АиФ» врач-стоматолог Илья Антонов.

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Худший вариант — это избегать решения проблемы. Воспалительный процесс в полости рта имеет несколько стадий, и окончание каждой из них создаёт иллюзию выздоровления. Однако в воспаление вовлекается всё больше тканей, и боль может усилиться. Пациенты обычно обращаются к врачу, когда таблетки перестают помогать, отёк увеличивается и становится трудно спать. Когда пациенты, наконец, доходят до стоматолога, может потребоваться назначение более сильных препаратов, часто с токсичным действием.

Разрушенный зуб — это источник инфекции, постоянно присутствующей в полости рта. Она может проникать в организм через пищу и слюну, разрушая окружающие ткани. Гной образует свищевой ход и вытекает из очага воспаления в полость рта. Это приводит к дальнейшему разрушению тканей.

Если гнойный процесс происходит на верхней челюсти, гной может попадать в гайморовы пазухи, вызывая дополнительные лор-проблемы. Таким образом, обезболивающие и попытки перетерпеть боль не помогают организму остановить процесс, а только усугубляют ситуацию.