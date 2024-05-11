В Японии планируют запустить в продажу препарат для роста зубов

В сентябре 2024 года начнутся клинические испытания нового препарата в Японии, который способен стимулировать рост зубов. Исследования будут проводиться в клинике Киотского университета по информации издания Mainichi Shimbun (MS).

Первый этап испытаний, запланированный до августа следующего года, включает в себя участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Позднее препарат будет протестирован на детях, имеющих не более трех зубов с рождения.

После успешного подтверждения безопасности препарата, его планируется применять для пациентов с врожденным дефицитом зубов. По планам разработчиков, начнутся продажи препарата в 2030 году.

Механизм действия препарата заключается в блокировке белка USAG-1, который ингибирует рост зубов. Специалисты утверждают, что в будущем это новшество позволит восстанавливать зубы у людей, потерявших их из-за кариеса или травм.