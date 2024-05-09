Врач назвал точный возраст, когда нужно отказаться от алкоголя для защиты от деменции

Известно, что не существует безопасной дозы алкоголя — он пагубно влияет на все органы и системы организма. Доктор Ричард Рестак, автор книги «Как предотвратить деменцию: Руководство для экспертов по долгосрочному здоровью мозга», назвал точный возраст, когда нужно полностью отказаться от спиртного для защиты от деменции.

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По словам эксперта, употребление алкоголя напрямую связано с уменьшением количества белого вещества в мозге, что может нарушить нормальную функцию органа.

"Я настоятельно рекомендую людям старше 65 лет полностью и навсегда исключить алкоголь из своего рациона."

Ричард Рестак добавил, что отказ от спиртного в этом возрасте помогает отсрочить наступление деменции.