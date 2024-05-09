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Врач назвал точный возраст, когда нужно отказаться от алкоголя для защиты от деменции

Известно, что не существует безопасной дозы алкоголя — он пагубно влияет на все органы и системы организма. Доктор Ричард Рестак, автор книги «Как предотвратить деменцию: Руководство для экспертов по долгосрочному здоровью мозга», назвал точный возраст, когда нужно полностью отказаться от спиртного для защиты от деменции.

Врач назвал точный возраст, когда нужно отказаться от алкоголя для защиты от деменции
© Чемпионат.com

По словам эксперта, употребление алкоголя напрямую связано с уменьшением количества белого вещества в мозге, что может нарушить нормальную функцию органа.

"Я настоятельно рекомендую людям старше 65 лет полностью и навсегда исключить алкоголь из своего рациона."

Ричард Рестак добавил, что отказ от спиртного в этом возрасте помогает отсрочить наступление деменции.

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