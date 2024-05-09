Врач перечислил причины, почему сохнут губы

Анемия, герпес, диабет. 11 вероятных причин, почему сохнут губы
Врач Константинова: губы могут сохнуть из-за проблем с ЖКТ или аллергии. По словам специалистки, проблемы с кожей губ могут возникнуть по многим причинам, например, внешним вроде ветренной или прохладной погоды, или же внутренним. И даже здесь есть варианты, почему не получается избавиться от сухости губ. Именно о них и рассказала дерматолог.
Почему сохнут губы
Дерматолог Мария Константинова объяснила, почему периодически кожа губ становится сухой и появляются трещинки. Причин на самом деле может быть очень много и разной степени сложности, но не от всех получается избавиться оперативно и без лишних хлопот.
- Обветривание и низкие температуры зимой;
- Сухость в отапливаемых помещениях;
- Недостаток воды в организме;
- Аллергия на зубную пасту, губную помаду, некачественную косметику;
- Анемия или дефицит железа;
- Герпес;
- Заболевания ЖКТ (гастрит, панкреатит, дисбактериоз кишечника);
- Сахарный диабет;
- Гипотиреоз;
- Псориаз;
- Красная волчанка.
Что делать, если сохнут губы
По словам специалистки, лучше всего сразу обратиться к врачу, особенно если сухость сильная и появляются трещинки. В таком случае медик сразу пропишет мази, которые облегчат состояние и ускорят заживление, сообщила «Газета.Ru».
К тому же врач сможет помочь с определением причин: с косметикой, дефицитом воды и сухим воздухом разобраться можно и самостоятельно, однако с серьёзными заболеваниями — нет.
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