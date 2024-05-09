В Депздраве Москвы назвали возможные признаки аутоиммунных заболеваний

На наличие патологий указывают проблемы с сердцем, лёгкими, почками. Не исключены «кожные проявления».

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный ревматолог ведомства Алёна Загребнева.

«Есть истинно аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит. Это системные заболевания соединительной ткани с поражением жизненно важных органов и систем. Здесь набор клинических жалоб, с которыми может произойти старт заболеваний, к сожалению, очень широкий, разнообразный, а самое главное — комбинация различных органных поражений индивидуальна у каждого пациента. Мы видим повышение температуры тела от субфебрильных цифр до лихорадки — 38 и больше. Наши пациенты могут похудеть, могут быть кожные проявления, могут быть поражения сердца, лёгких, почек. Когда к врачу общей практики попадает пациент, когда есть много органов и систем, вовлечённых в какой-то воспалительный процесс, — это история, скорее всего, для врача-ревматолога».

Ранее Загребнева предупредила о риске развития подагры из-за употребления пива. Расстройства обмена веществ также могут быть спровоцированы избытком белка в рационе.