Врач-невролог назвала симптомы предынсультного состояния

Однако, как отмечает врач-терапевт Мария Бирюкова, это может привести к серьезным последствиям.

На повторном приеме врач оценивает результаты обследования: анализы, инструментальные исследования, анализирует течение заболевания на фоне проводимой терапии: насколько она эффективна, есть ли необходимость в корректировке, принимает решение о дальнейшей тактике лечения: нужно ли продолжать принимать те же лекарства, менять схему лечения или вовсе его отменять, оценивает состояние шва после хирургического вмешательства (если оно было), сообщила специалист «Секрету фирмы».

Помимо этого, повторный прием – это возможность задать врачу все интересующие вопросы: о лечении, возможных побочных эффектах, прогнозе заболевания, рассказать о том, стало ли лучше, появились ли новые симптомы или получить направление на дополнительные обследования, если это необходимо.

Напомним, что из-за неправильного приема антибиотиков каждый год умирают 5 млн человек, а также в России придумали инновационный метод лечения хронического цистита и мочекаменной болезни.