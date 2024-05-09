Названы упражнения, усиливающие боль в спине

По словам нейрохирурга из США Артура Дженкинса, скручивания и отведения корпуса назад или вперед могут усилить боль в спине. Такие движения лучше заменить упражнениями, которые растягивают позвоночник, сохраняя его прямым. К ним относятся различные вариации планки и «мостик». Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Дженкинс объяснил, что у многих людей, испытывающих боль в спине, уже есть значительные повреждения в структурах межпозвоночных дисков. Это губчатые «подушки», которые разделяют позвонки и обеспечивают гибкость позвоночного столба. Изменение положения тела для облегчения дискомфорта должно осуществляться правильно, поскольку ошибочные действия могут спровоцировать грыжу межпозвоночного диска или его смещение.

По мнению нейрохирурга, при болях в спине не нужно выполнять скручивания корпуса и отведения туловища вперед и назад. Наиболее опасным специалист назвал упражнение, предполагающее наклон плеч назад, а бедер — вперед в положении стоя.

Вместо скручиваний и сгибаний следует выполнять движения, которые растягивают позвоночник, сохраняя его прямым. К ним относятся варианты планки, такие как боковая. В ходе выполнения этого упражнения требуется удерживать туловище прямым, балансируя на одном локте и сомкнутых стопах. Боль в спине также может облегчить так называемый ягодичный мостик. Техника выполнения включает в себя подъем бедер при опоре на ступни и плечи из положения лежа (на спине).