Стало известно, каким людям нужно отказаться от красного мяса

Употребление красного мяса и сосисок женщинами с диабетом может повысить риск развития у них диабетической нефропатии — поражения почек. К таким выводам пришли ученые из Школы наук о питании и диетологии при Тегеранском медицинском университете. Результаты научной работы опубликованы в Scientific Reports.

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В исследовании приняли участие 210 женщин в возрасте 30-65 лет. У всех участниц был диагностирован сахарный диабет за несколько лет до начала исследования. Испытуемых попросили сообщить, какое количество красного мяса (говядины, баранины и различных субпродуктов), белого мяса (птицы и рыбы) и мясных полуфабрикатов (таких как сосиски) они регулярно употребляют.

Также добровольцы предоставили образцы мочи для оценки соотношения в ней альбумина к креатинину. Этот показатель достоверно отображает признаки повреждений почек, в том числе диабетической нефропатии. Диабетическая нефропатия — это поражение почечных сосудов, возникающее при сахарном диабете.

Результаты показали, что у участниц с более высоким уровнем потребления красного мяса были значительно повышены уровни сахара в крови натощак и креатинина в моче. Злоупотребление красным мясом и мясными полуфабрикатами было напрямую связано с повышенным риском развития диабетической нефропатии и гипертонии. Белое мясо, напротив, снижало концентрацию сахара в крови и вероятность осложнений диабета.