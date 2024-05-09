Дерматолог развеял самые популярные мифы о родинках

Если у человека на теле расположено большое количество родинок, то некоторые из них в теории могут перерасти в меланому, однако такого может и не быть, сказал в беседе с «ДокторПитер» дерматовенеролог Роман Иванов. По его словам, чтобы не упустить заболевание, важно регулярно самостоятельно осматривать родинки и отслеживать изменения в их размере, форме и цвете. При любых подозрительных изменениях следует обратиться к врачу.

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Родинки состоят из меланоцитов — клеток кожи, которые производят пигмент меланин и определяют цвет родинки. Чем глубже родинка, тем светлее она выглядит. Однако самым темным может оказаться невус, расположенный на поверхности кожи, — сказал эксперт.

Иванов пояснил, что злокачественные изменения в родинке не связаны с ее цветом (иногда безопасные родинки могут быть почти черными), а с изменениями внутри нее, такими как кровотечение, быстрый рост, неровные края, выпадение волос и боль при прикосновении.

Также существует миф о том, что травмирование родинок может привести к их злокачественным изменениям. На самом деле, единичные или стойкие травмы могут вызвать злокачественные изменения только если у человека уже есть склонность к меланоме. В таких случаях важно своевременное обращение к врачу.

Ранее врач-дерматолог Полина Ражева заявила, что постоянный зуд кожи может указывать на сахарный диабет или патологию щитовидной железы. По ее словам, существуют дерматологическая, психогенная, неврологическая и инфекционная причины кожного зуда.