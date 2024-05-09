Три небанальных симптома повышенного холестерина, которые вы игнорируете

Повышение холестерина может быть очень опасным состоянием, и далеко не многие люди это осознают. Мы поговорили с терапевтом Мариной Кувшиновой, которая рассказала о небанальных симптомах высокого уровня холестерина, причем на первый взгляд они безобидны.

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Покалывания в теле

Причина легких, но постоянных покалываний в руках и ногах может быть как раз в том, что норма холестерина значительно превышена.

Терапевт: «Когда сосудам становится трудно прогонять кровь из-за бляшек на их стенках, конечности первыми реагируют на сбой кровотока, поэтому может появляться покалывание или даже онемение конечностей».

Боли в ногах

Если у вас нет варикозных проблем, однако боли в ногах — ваш частый спутник, проверьте уровень холестерина.

Марина: «Здесь также все дело в проблемах с проходимостью в сосудах. Если холестерин слишком высокий, кровь медленнее проходит по артериям, что приводит к кислородному голоданию тканей, отсюда и боль».

Головная боль

Чаще всего речь идет о боли в затылочной части головы. Если подобные проявления — редкость, можно повременить с посещением врача, однако при постоянных болях головы стоит серьезно заняться этим вопросом. По словам нашего эксперта, в запущенных случаях может произойти серьезная закупорка важных сосудов головы, что почти в 95% случаев приводит к инсульту.