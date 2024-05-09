Названы семь необычных симптомов диабета

Профессор Баджадж: помутнение зрения может говорить о сахарном диабете. Заболевание это серьёзное и может спровоцировать опасные проблемы со здоровьем, включая почечную недостаточность, сердечный приступ, инсульт, слепоту и даже ампутацию. Возникает оно, когда поджелудочная не может выработать достаточно инсулина или когда организм не может этот гормон правильно израсходовать.

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Неочевидные симптомы диабета

Обычно тревожные звоночки, которые указывают на диабет, — это частое мочеиспускание, усталость, жажда, запоры, диарея и проблемы с регенерацией кожи. Но, как рассказала доктор медицинских наук, профессор Медицинского колледжа Бэйлора Мандип Баджадж, не у всех сахарный диабет проявляется столь типично. Вот какие ещё симптомы могут указать на опасное заболевание.

Помутнение зрения

Человек ощущает будто туман перед глазами и трудности с концентрацией внимания. Вокруг глаз у него вдруг появляются отёки, от которых не так уж и просто избавиться.

Долго не проходящие инфекции

Если сахар в крови выше нормы, то создаются прекрасные условия для роста дрожжевых грибков, то есть для развития молочницы. Среди её симптомов — жжение, зуд, творожистые выделения, физический дискомфорт при сексе. Так что если эта проблема с вами уже давно, то стоит провериться у эндокринолога.

Проблемы с потенцией

Диабет разрушает нервы и кровеносные сосуды, которые питают кровью половой член. Поэтому при проблемах с потенцией этот фактор нельзя исключать. У женщин могут наблюдаться сложности с возбуждением.

Эмоциональные качели

Скачки сахара в крови могут влиять на настроение человека. При диабете люди становятся более раздражительными и возбудимыми.

Кожный зуд

Обычно диабет ассоциируется с потемнением кожи на локтях, но тревожный звоночек также и сухость. Насторожиться стоит, если всё время что-то где-то чешется, а привычного объёма крема уже не хватает.

Сухость во рту

При повышении сахара слюноотделение падает, и появляется ощущение, что во рту пересохло. Отсюда и постоянная жажда.

Снижение веса

Организму сложно перерабатывать инсулин, и происходит резкое похудение. Игнорировать его не стоит.