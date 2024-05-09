Врач рассказал о самых опасных весенних инфекциях

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в разговоре с агентством «Прайм» рассказала, что вирусные кишечные инфекции — самое распространенное весеннее заболевание.

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Специалист рекомендует мыть руки чаще, а продукты — хранить в холодильнике в герметичной таре. Помимо этого, весной фиксируется и рост заболеваемости парагриппом.

Аллергики могут тяжело переживать период цветения. Здесь главное вовремя начать лечение — задолго до весны, уточнила Серебренникова. Аллергия может стать причиной развития хронических заболеваний, например, бронхиальной астмы. Кроме того, весной увеличивается количество жалоб, связанных с переохлаждением — на циститы и аднекситы.

Ранее врач-терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что онемение рук и ног после пробуждения может быть симптом некоторых заболеваний. По ее словам, неприятное ощущение с утра может появиться при атеросклерозе сосудов верхней конечности.