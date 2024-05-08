В каких случаях сладкая и жирная пища провоцирует рак

Употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли может привести к увеличению веса. В связи с нездоровой массой тела в организме человека может усилиться выработка гормонов роста, потенциально провоцирующих рак. Об этом изданию Daily Mail рассказал Мэтью Ламберт, один из диетологов Международного фонда исследований рака (WCRF).

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Специалист по питанию объяснил, что люди чаще всего переедают так называемыми «вредными» продуктами, в состав которых входит много жиров, сахара и соли. В их число входит фастфуд, выпечка, шоколад, мороженое и чипсы. Переедание рано или поздно приводит к увеличению веса или даже к ожирению. Избыток подкожного жира, в свою очередь, вызывает ускоренный синтез гормонов роста в организме.

Они обеспечивают деление клеток для формирования структур костей и внутренних органов в процессе роста у детей и подростков, а также регулируют обмен веществ у взрослых людей. При ожирении ускоренному делению могут подвергаться не только нормальные, но и раковые клетки.

Ламберт добавил, что у людей с излишним весом иммунные клетки «притягиваются» к участкам тела, где много жировых клеток. Чрезмерная активность первых может спровоцировать воспаление в организме и выступить еще один фактором ускоренного деления нежелательных клеток.

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