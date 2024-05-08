Почему мужчины и женщины переносят простуду по-разному

Женщины часто подшучивают над мужчинами: температура 37,5, а он уже начинает говорить о завещании. Мужчина при этом не понимает, что здесь смешного – самочувствие ведь и правда не очень. На деле такая разница в восприятии не связана ни с попытками казаться сильнее, ни со склонностью к драматизации.

Как пояснила сайту «Страсти» врач, кандидат медицинских наук, медицинский маркетинг менеджер Саида Казиханова, мужчины и женщины действительно по-разному переносят простуду. И этому есть вполне конкретные научные объяснения.

«Во время болезни на иммунную систему действуют преоптические клетки, которые относятся к преоптической области. Это участок стенки третьего желудочка мозга. Клетки влияют на повышение температуры, которая направлена на борьбу с вирусом. У мужчин таких клеток больше, так как их головной мозг превышает по размерам женский, поэтому у мужского пола и температура выше, и чувствуют они себя хуже».

Кроме того, температура тела у мужчин в среднем на 0,5 градуса ниже, чем у женщин. Из-за этого ее малейшее повышение может ощущаться ими значительно болезненнее. Например, 37,5 градусов для представителя сильного пола переносятся так же тяжело, как 38 градусов для дамы. К слову, по этой же причине мужчины меньше мерзнут.

У мужчин большее количество потовых желез. Это способствует тому, что при внезапных перепадах температуры они могут чувствовать слабость и головокружение, ведь увеличенная площадь испарения усиливает эти симптомы.

И, наконец, сказывается гормональный фон: мужской гормон тестостерон подавляет иммунную систему, в то время как женский гормон эстроген защищает ее. Под воздействием эстрогена уровень вируса гриппа в клетках снижается. Таким образом, мужской организм больше подвержен проявлению и выраженности течения симптомов, сопровождающих простудные и вирусные заболевания. В то время как женщины могут похвастаться более стойким иммунитетом, обусловленным их репродуктивной функцией. Это позволяет им эффективнее справляться с патогенами и сокращает продолжительность болезни.

Но медаль имеет и обратную сторону: сильная иммунная система и гормональные колебания могут стать причиной частых аутоиммунных нарушений у женщин, в то время как мужчины страдают от них гораздо реже. Даже небольшие дисбалансы в иммунной защите могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как нарушения в функциях щитовидной или поджелудочной желез.

А вот что для мужчин и женщин является общим, так это подходы к лечению простуды и ОРВИ. Ключевые рекомендации: оставаться дома, пить больше жидкости, не принимать антибиотики без назначения врача.

А главное – если состояние не улучшается или вызывает опасения, необходимо немедленно обратиться к врачу.