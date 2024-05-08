В Подмосковье девушка потеряла способность жевать пищу

Пациентка, чье состояние привело к сильному истощению, была успешно вылечена благодаря инновационному подходу и слаженной работе команды хирургов.

© Unsplash

Согласно данным Министерства здравоохранения Московской области, специалисты предварительно создали трехмерную модель лица пациентки и провели виртуальную операцию, чтобы точно спланировать каждый шаг. Затем они успешно осуществили хирургическое вмешательство, установив два титановых эндопротеза и восстановив прикус.

Сейчас состояние девушки стабилизировано, однако требует дальнейшего наблюдения со стороны специалистов из-за хронического характера ее заболевания. Она уже выписана из больницы и готовится к продолжению реабилитации под медицинским присмотром.

Ранее в Подмосковье пациентке удалили огромную опухоль весом 17,5 килограммов. Также в Новосибирске врачи удалили у мужчины тромб размером с грецкий орех.