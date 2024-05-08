Прием холодного душа может спровоцировать инсульт или инфаркт

Холодный душ нужно принимать с осторожностью, потому что он может спровоцировать насморк, бронхит или другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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По ее словам, это связано с тем, что любая холодная вода может привести к переохлаждению. Помимо этого, она может привести к спазму сосудов, предупредила врач. Это, в свою очередь, может спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.

«Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда – холодовой инфаркт», — уточнила Романенко.

Эксперты до этого рассказали, как правильно принимать контрастный душ. По их словам, для начала необходимо встать под теплый душ на пять минут, затем включить холодную, но комфортную для тела воду не более чем на пять секунд. После чего нужно вернуть теплую воду на 10-15 секунд. Процедуру следует повторить три раза, закончив теплой водой. После душа эксперты советуют растереть тело сухим полотенцем.