Эксперт рассказал, как живут люди после пересадки органов

При адекватном медицинском уходе после операции, жизнь может продлиться на многие десятилетия. Например, Тони Хьюзман установил мировой рекорд с более чем 30 годами жизни после пересадки сердца.

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В России также есть впечатляющие примеры. Алексей Мишин, перенеся трансплантацию печени в девять лет, живет уже 25 лет с новым органом. Лиля Ахмадуллина, получившая трансплантацию части печени от матери, проживает уже также 25 лет. Для Аллы Гридневой, прошедшей трансплантацию сердца в 22 года, операция не помешала стать матерью. Страна насчитывает более 30 тысяч таких пациентов, которые стремятся использовать свой второй шанс максимально активно, занимаясь работой, спортом и создавая семьи.

Однако операция - лишь начало. Пациенты нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Благодаря развитию телемедицины, это стало более доступным и удобным.

Трансплантация органов - единственный способ спасти жизнь людей с неизлечимыми заболеваниями, когда другие методы не помогают. И хотя некоторые пациенты вынуждены долго ждать операции, результаты показывают, что современная медицина предоставляет им значительные шансы на продолжение полноценной жизни.

Ранее гастроэнтеролог рекомендовала сдать анализы на глисты при аритмии и одышке. Также ученые обнаружили бактерии в кишечнике человека, смягчающие воспаление.