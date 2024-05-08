Врач рассказал, кому нельзя пользоваться лестницами

Здоровым людям полезны и спуск, и подъем по лестнице. Однако они противопоказаны при тяжелых болезнях суставов, травмах связок и стенокардии, а также после инфаркта и инсульта. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им.акад. Б.В.Петровского Алексей Попов.

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Тяжелые формы артроза и артрита в стадии обострения, выраженная анемия, тромбофлебит ног, повреждения связок и менисков — противопоказания к подъему или спуску по лестнице. Также их стоит избегать людям с высоким артериальным давлением и стенокардией третьего-четвертого функционального класса. Другие болезни сердца и сосудов, например, недавний инфаркт или инсульт, тяжелые пороки клапанов сердца, — тоже повод отказаться от лестниц.

Лестницы опасны и при болезнях легких, например, тяжелой форме бронхообструктивной болезни или обострении бронхиальной астмы, а также при головокружении из-за церебро-васкулярной болезни и болезнь Меньера.

Появление при ходьбе по лестнице боли в суставах, груди, ощущения нехватки воздуха или невозможности выдохнуть требуют обращения к врачу, добавил Попов.