Названы неочевидные продукты, содержащие спирт

Беременным женщинам и маленьким детям стоит избегать перезрелых фруктов и ягод из-за содержания в них спирта. Об этом «Известиям» рассказала научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова.

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Этанол — продукт брожения, поэтому встречается в пищевых продуктах, созданных с помощью этого процесса. К числу таких продуктов относятся напитки, полученные в результате дрожжевого и молочнокислого брожения. Например, в квасе концентрация спирта может достигать 2,2%, в кефире — 0,4%. В кумысе, айране, тане и других подобных напитках концентрация спирта колеблется от 0,2 до 2,5%.

В пшеничном и ржаном хлебе сохраняется до 0,29% спирта, а больше всего его в булочках для бургеров — 1,28%.

Кроме того, спирт встречается в квашеных продуктах, в капусте его содержание может достигать 2%.

В мякоти забродивших фруктов и ягод также содержится спирт из-за взаимодействия углеводов с дрожжевыми из воздуха. В перезрелых бананах, к примеру, может содержаться до 0,4% алкоголя. Больше всего спирта в более мягкой и потемневшей части плодов, поэтому ее необходимо срезать перед употреблением.

«Во фруктовых и ягодных соках также присутствует спирт. В виноградных алкоголя — 0,29–0,88%, в яблочных — 0,06–0,66%, в апельсиновых — 0,16–0,73%», — добавила биохимик.

Большинству людей небольшое количество спирта из продуктов не навредит, но беременным, младенцам, детям раннего возраста лучше избегать продуктов, где может быть спирт.