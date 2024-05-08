Роспотребнадзор заявил, что риск завоза и распространения лихорадки Эбола в РФ отсутствует

Роспотребнадзор исключает риск завоза и распространения лихорадки Эбола на территории России. Постоянное сотрудничество со странами Африки позволяет оперативно получать информацию и купировать распространение, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

© РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, что в Республике Бурунди зарегистрирован летальный случай заболевания неустановленной этиологии у 9-летней девочки. По информации Министерства общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди в настоящее время проводится проводится лабораторный анализ образцов клинического материала с целью определения этиологии заболевания, в том числе на лихорадку Эбола.

"Риск завоза и распространения лихорадки Эбола в России отсутствует", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, территория Республики Бурунди не эндемична по лихорадке Эбола, а среди государств, граничащих с республикой, лихорадку регистрировали только на территории Демократической Республики Конго, последний случай был в 2023 году.

В пресс-службе также добавили, что ведомство взаимодействует со странами Африки в целях мониторинга и изучения опасных инфекций, что позволяет в проактивном режиме получать информацию об угрозах распространения опасных инфекций и содействовать их купированию в очаге, существенно снижая риск международного распространения.