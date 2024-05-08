Правда ли, что активированный уголь спасает от похмелья. Разбор врача
Врач Лопатин: если перебрать со спиртным, сорбенты только усилят опьянение. Такие препараты действуют как губка — при приёме они впитывают часть выпитого алкоголя, не позволяя ему попасть в кровь. Но активированный уголь и другие сорбенты могут впитать только определённое количество веществ. Если превысить нормы, то они могут начать отдавать впитанное обратно. Это приводит к резкому опьянению, предупредил гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Сергей Лопатин.
Помогают ли сорбенты не пьянеть
Активированный уголь и другие сорбенты действительно могут поглощать алкоголь, не позволяя ему всасываться в кровь через стенки желудка. Поэтому какое-то время человек после приёма препаратов явно не чувствует опьянения. Но алкоголь всё равно в небольшом количестве попадает в кровь.
Продолжительность сорбирующего эффекта зависит от нескольких факторов:
- дозировки препарата;
- веса и возраста человека;
- особенностей организма;
- количества выпитого алкоголя;
- крепости напитков.
Побочные эффекты сорбентов
Сорбенты не могут впитывать выпитое бесконечно. Если перебрать со спиртным они могут перестать действовать и даже вернуть впитанное обратно.
«Если человек продолжает пить, то в какой-то момент действие сорбентов просто закончится, что сменится резким чувством опьянения. Соответственно, избежать похмелья наутро тоже не получится», — рассказал Лопатин изданию «Доктор Питер».
Сорбенты считаются относительно безопасными препаратами, но есть противопоказания:
- обострение хронических заболеваний ЖКТ;
- проблемы с проходимостью кишечника;
- склонность к запорам;
- индивидуальная непереносимость.
Можно ли пить активированный уголь с другими препаратами
По словам врача, сорбенты могут ухудшать всасываемость и эффективность лекарств. Необходимо консультироваться с врачом перед их приёмом, особенно если вы принимаете другие препараты.
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