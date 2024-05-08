Правда ли, что активированный уголь спасает от похмелья

Врач Лопатин: если перебрать со спиртным, сорбенты только усилят опьянение. Такие препараты действуют как губка — при приёме они впитывают часть выпитого алкоголя, не позволяя ему попасть в кровь. Но активированный уголь и другие сорбенты могут впитать только определённое количество веществ. Если превысить нормы, то они могут начать отдавать впитанное обратно. Это приводит к резкому опьянению, предупредил гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Сергей Лопатин.

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Помогают ли сорбенты не пьянеть

Активированный уголь и другие сорбенты действительно могут поглощать алкоголь, не позволяя ему всасываться в кровь через стенки желудка. Поэтому какое-то время человек после приёма препаратов явно не чувствует опьянения. Но алкоголь всё равно в небольшом количестве попадает в кровь.

Продолжительность сорбирующего эффекта зависит от нескольких факторов:

дозировки препарата;

веса и возраста человека;

особенностей организма;

количества выпитого алкоголя;

крепости напитков.

Побочные эффекты сорбентов

Сорбенты не могут впитывать выпитое бесконечно. Если перебрать со спиртным они могут перестать действовать и даже вернуть впитанное обратно.

«Если человек продолжает пить, то в какой-то момент действие сорбентов просто закончится, что сменится резким чувством опьянения. Соответственно, избежать похмелья наутро тоже не получится», — рассказал Лопатин изданию «Доктор Питер».

Сорбенты считаются относительно безопасными препаратами, но есть противопоказания:

обострение хронических заболеваний ЖКТ;

проблемы с проходимостью кишечника;

склонность к запорам;

индивидуальная непереносимость.

Можно ли пить активированный уголь с другими препаратами

По словам врача, сорбенты могут ухудшать всасываемость и эффективность лекарств. Необходимо консультироваться с врачом перед их приёмом, особенно если вы принимаете другие препараты.

Сорбенты советуют класть в автомобильную аптечку. Что ещё нужно иметь при себе водителю на всякий пожарный — узнайте здесь.