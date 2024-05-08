Врач назвал причины возникновения бронхиальной астмы

Откуда берётся бронхиальная астма? Список причин
Врач Казеннов: астму может вызвать корм для рыбок или долгий контакт с парфюмом. Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание лёгких. При нём у человека воспаляются и отекают дыхательные пути. Для астмы характерны периодические приступы удушья, сухой кашель и одышка при физической нагрузке. Симптомы этого заболевания могут вызвать очень неприятные осложнения. Но обо всём по порядку.
Почему возникает астма
Бронхиальная астма — это аллергическое заболевание. Причины её возникновения в беседе с РИАМО перечислил врач-пульмонолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Антон Казеннов.
Астму могут спровоцировать:
- пыль в доме;
- запахи от корма для аквариумных рыбок;
- шерсть домашних животных;
- некоторые пищевые добавки и лекарственные препараты, вызывающие индивидуальную непереносимость;
- длительный контакт с парфюмом и вредными производственными веществами;
- различные инфекции;
- экстремальные температуры — как длительное переохлаждение, так и перегрев;
- сильные эмоциональные переживания.
Риск астмы может увеличить наследственность или другие аллергические заболевания, добавил врач.
Чем опасна астма
Симптомы бронхиальной астмы могут спровоцировать ряд серьёзных осложнений, добавил пульмонолог. Среди них:
- эмфизема лёгких;
- недостаточность лёгких;
- сердечная недостаточность.
Как лечить астму
Ещё 20 лет назад астма могла стать смертельной. Сегодня терапии поддаются даже сложные случаи, рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.
Есть два подхода в лечении этой болезни:
- Если это аллергическая бронхиальная астма, используют аллерговакцины.
- Если астма инфекционно-аллергическая, применяют аутолимфоцитотерапию.