Врач назвал причины возникновения бронхиальной астмы

Врач Казеннов: астму может вызвать корм для рыбок или долгий контакт с парфюмом. Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание лёгких. При нём у человека воспаляются и отекают дыхательные пути. Для астмы характерны периодические приступы удушья, сухой кашель и одышка при физической нагрузке. Симптомы этого заболевания могут вызвать очень неприятные осложнения. Но обо всём по порядку.

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Почему возникает астма

Бронхиальная астма — это аллергическое заболевание. Причины её возникновения в беседе с РИАМО перечислил врач-пульмонолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Антон Казеннов.

Астму могут спровоцировать:

пыль в доме;

запахи от корма для аквариумных рыбок;

шерсть домашних животных;

некоторые пищевые добавки и лекарственные препараты, вызывающие индивидуальную непереносимость;

длительный контакт с парфюмом и вредными производственными веществами;

различные инфекции;

экстремальные температуры — как длительное переохлаждение, так и перегрев;

сильные эмоциональные переживания.

Риск астмы может увеличить наследственность или другие аллергические заболевания, добавил врач.

Чем опасна астма

Симптомы бронхиальной астмы могут спровоцировать ряд серьёзных осложнений, добавил пульмонолог. Среди них:

эмфизема лёгких;

недостаточность лёгких;

сердечная недостаточность.

Как лечить астму

Ещё 20 лет назад астма могла стать смертельной. Сегодня терапии поддаются даже сложные случаи, рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.

Есть два подхода в лечении этой болезни: