$91.12-0.1998.31-0.17
Войти в почту

Откуда берётся бронхиальная астма? Список причин

Врач Казеннов: астму может вызвать корм для рыбок или долгий контакт с парфюмом. Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное заболевание лёгких. При нём у человека воспаляются и отекают дыхательные пути. Для астмы характерны периодические приступы удушья, сухой кашель и одышка при физической нагрузке. Симптомы этого заболевания могут вызвать очень неприятные осложнения. Но обо всём по порядку.

Врач назвал причины возникновения бронхиальной астмы
© Unsplash

Почему возникает астма

Бронхиальная астма — это аллергическое заболевание. Причины её возникновения в беседе с РИАМО перечислил врач-пульмонолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Антон Казеннов.

Астму могут спровоцировать:

  • пыль в доме;
  • запахи от корма для аквариумных рыбок;
  • шерсть домашних животных;
  • некоторые пищевые добавки и лекарственные препараты, вызывающие индивидуальную непереносимость;
  • длительный контакт с парфюмом и вредными производственными веществами;
  • различные инфекции;
  • экстремальные температуры — как длительное переохлаждение, так и перегрев;
  • сильные эмоциональные переживания.

Риск астмы может увеличить наследственность или другие аллергические заболевания, добавил врач.

Чем опасна астма

Симптомы бронхиальной астмы могут спровоцировать ряд серьёзных осложнений, добавил пульмонолог. Среди них:

  • эмфизема лёгких;
  • недостаточность лёгких;
  • сердечная недостаточность.

Как лечить астму

Ещё 20 лет назад астма могла стать смертельной. Сегодня терапии поддаются даже сложные случаи, рассказала врач-аллерголог Надежда Логина.

Есть два подхода в лечении этой болезни:

  • Если это аллергическая бронхиальная астма, используют аллерговакцины.
  • Если астма инфекционно-аллергическая, применяют аутолимфоцитотерапию.
Болезни и лекарства
Главное о здоровье
Больше новостей
Секрет Фирмы: главные новости