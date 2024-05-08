Медик разоблачила стереотипы о форме и размере женских половых органов

Акушер-гинеколог из больницы Королевского колледжа в Лондоне Шри Датта заявила, что у всех женщин половые органы могут выглядеть по-разному, и это совершенно нормально, приводит ее слова The Sun. Медик подчеркнула, что у женщин могут быть разные формы и размеры половых органов, и не нужно беспокоиться об этом, если нет физической боли или других проблем.

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Она отметила, что видит различные вульвы и влагалища с разной текстурой, цветом и запахом, а также разные типы кожи. Кроме того, количество волос в зоне бикини также может различаться у разных женщин. Датта также уточнила, что внешний вид гениталий может измениться после родов, и важно помнить, что не существует единого «правильного» размера или формы для всех женщин.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пристрастие к курению приводит к уменьшению мужского достоинства. По его словам, габариты полового органа зависят от степени его кровенаполнения, а привычка курить оказывает негативное влияние на сосуды.

Кроме того, онколог Андрей Пылев заявил, что подавляющее количество онкологических заболеваний возникает из-за внешнего воздействия или неправильного образа жизни. В числе таких привычек оказалось курение.