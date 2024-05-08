Гинеколог рассказал, как путешествия влияют на менструальный цикл

Гинеколог Назарова: менструальный цикл может сбиться из-за смены климата. У одних месячные могут задержаться, а у других, напротив, приходят раньше обычного. В целом такая реакция организма нормальна, но всё зависит от того, насколько сбился цикл. Врач — акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Сураё Назарова рассказала «Секрету фирмы», в каких случаях нужно обращаться к специалисту и как предупредить возможные проблемы перед отпуском.

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Как может нарушиться цикл после перелёта

Перелёты, пересечения часовых поясов, изменения ритма жизни — это стресс для организма. Как бы ни был приятен летний отпуск — стресс отражается и на менструальном цикле.

По словам Назаровой, если месячные после перелёта задержались или наступили раньше на 5–6 дней, то переживать не стоит. Это нормальная реакция организма на смену климата и часового пояса.

"Обеспокоенность должны вызывать случаи, когда задержка менструации более продолжительная — на 7 и более дней. Или же когда, наоборот, менструация пришла намного раньше вашего привычного графика и была очень обильной, продолжительной. В таких случаях нужно обратиться к врачу — акушеру-гинекологу", — Сураё Назарова, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук.

Как женщине подготовиться к путешествию

Назарова рекомендовала женщинам с хроническими гинекологическими заболеваниями перед поездкой посетить своего гинеколога. Специалист даст необходимые советы.

"Например, женщинам с миомой матки мы не рекомендуем длительное нахождение на солнце. Им следует загорать в тени и лучше утром и после обеда. Женщинам с проблемами варикозных вен или тем, кто принимает оральные контрацептивы, мы рекомендуем ношение эластичных компрессионных чулок во время полёта", — Сураё Назарова, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук.

Тем, кто планирует санаторно-курортное лечение, гинеколог советует узнать о противопоказаниях к получению физиотерапевтических процедур, использованию горячих источников и т. д.

Заметить любые сбои в организме помогают анализы. Ранее гинеколог Вера Коренная рассказала, какие обследования нужно пройти всем женщинам.