Терапевт рассказал, как облегчить состояние при магнитных бурях

Терапевт Хасанов рассказал, как облегчить состояние при магнитных бурях
Частота вспышек на Солнце побила рекорд за последние 6 лет. По данным ученных, самое сильное геомагнитное воздействие будет наблюдаться в течение ближайшей недели.
По словам врача-терапевта Искандара Хасанова, людям, которые отличаются повышенной метеочувствительностью, в эти дни нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием.
При этом рекомендуется минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а гипертоникам – следить за частотой пульса и давлением.
При ухудшении самочувствия, головных болях, тошноте, слабости может помочь контрастный душ.
«Самое главное — не заниматься самолечением. Любые препараты стоит принимать исключительно по рекомендации лечащего врача», - посоветовал врач в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».
Ранее фельдшер Наталья Балан рассказала, как магнитные бури воздействуют на метеочувствительных людей, и как солнечные вспышки отражаются на их самочувствии. врач предупредила, что магнитные бури могут стать причиной инсульта. Астрофизик, доктор наук, профессор РАН Сергей Богачёв поделился своим мнением о влиянии магнитной бури на Землю и ее жителей.