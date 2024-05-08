Терапевт рассказал, как облегчить состояние при магнитных бурях

Частота вспышек на Солнце побила рекорд за последние 6 лет. По данным ученных, самое сильное геомагнитное воздействие будет наблюдаться в течение ближайшей недели.

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По словам врача-терапевта Искандара Хасанова, людям, которые отличаются повышенной метеочувствительностью, в эти дни нужно особенно внимательно следить за своим самочувствием.

При этом рекомендуется минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а гипертоникам – следить за частотой пульса и давлением.

При ухудшении самочувствия, головных болях, тошноте, слабости может помочь контрастный душ.

«Самое главное — не заниматься самолечением. Любые препараты стоит принимать исключительно по рекомендации лечащего врача», - посоветовал врач в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее фельдшер Наталья Балан рассказала, как магнитные бури воздействуют на метеочувствительных людей, и как солнечные вспышки отражаются на их самочувствии. врач предупредила, что магнитные бури могут стать причиной инсульта. Астрофизик, доктор наук, профессор РАН Сергей Богачёв поделился своим мнением о влиянии магнитной бури на Землю и ее жителей.